Lilla sjöjungfrun blir familjemusikal

Foto: Linus Nilsson

H C Andersens klassiska saga "Den lille havfrue" ska bli familjevänlig musikal med regi- och producentduon Dröse & Norberg ("Äventyret Aladdin", "Robin Hood – the musical") som avsändare. "Den lilla sjöjungfrun – the musical" får premiär i Globen i Stockholm den 22 november 2020.

– Det kommer att bli en helt nyskriven musikal full med överraskningar, galna upptåg och spännande rollkaraktärer. Historien om den lilla sjöjungfrun ska kännas ända ner i hårbotten, säger regissören Robert Dröse i ett pressmeddelande.

Musikalen ska utspela sig i nutid och både producenten Anna Norberg och Robert Dröse ser fram emot att visualisera världen under vattenytan.

Musiken är skriven av Martin Landh och ensemblen ska bli 16 personer stor. Vilka som ska spela rollerna är dock ännu ej offentliggjort.