Kvinna hörselskadad efter Ola Salo-show

Foto: Claudio Bresciani/TT

Ola Salos show på Rondo i Göteborg hade skadligt höga ljudnivåer. En kvinna i publiken ska ha drabbats av hörselskador, och nu hotas Liseberg med vite, skriver Göteborgs-Posten.

Den forne frontmannen i "The Ark" har gjort succé med föreställningen "It takes a fool to remain sane", som gått upp på Rondo på Liseberg under vintern och våren.

Men showen har även fått in en hel del klagomål på grund av för högt ljud. Minst sju klagomål har kommit i till Miljöförvaltningen i Göteborg, skriver .

En kvinna som såg en av Ola Salos shower i april säger till tidningen att hon fått bestående men på grund av den höga ljudvolymen. Mätningar på sjukhus visade senare att hennes hörsel hade påverkats.

Miljöförvaltningen mätte ljudnivån på Rondo så sent som den 4 maj, och kom då fram till att ljudnivån överskred det tillåtna decibeltaket.

Om Liseberg inte åtgärdar problemen med de höga ljudnivåerna hotar ett vite på 200 000 kronor.

Enligt Lisebergs underhållningschef Per Alexanderson kommer man att se över ljudnivåerna framöver.

– Vi är ålagda att göra egna mätningar och på Rondo har vi mätt upp 98 decibel, medan Miljöförvaltningen får 101 decibel. Men det är en myndighet så det är bara att rätta in sig i ledet, säger han till GP.