Klingonska och GoT-språk diskuteras i England

Klingonska, esperanto och dothraki hamnar under lupp i Cambridge i helgen. En organisation för påhittade språk har bjudit in till konferens.

Föreningen Language Creation Society ordnar under lördagen och söndagen en träff för människor som konstruerar egna språk – så kallade "conlangers" (av engelskans "construct languages"). Tanken är att utöka nätverkandet mellan språkskapare världen över, rapporterar .

Bland världens alla påhittade språk finns – förutom exempelvis det svenska bidraget rövarspråket – såväl "Star trek"-språket klingonska, dothraki från "Game of thrones", men också mer seriösa satsningar som esperanto.

En av föreningens medlemmar, David J Peterson, kan stoltsera med att ligga bakom tre av språken i tv-serien "Game of thrones". Bland annat just dothraki, som han fick utveckla från de få meningar och fraser författaren George RR Martin använder i bokförlagan "Sagan om is och eld".

Den verklige mästaren i sammanhanget är dock "Sagan om ringen"-författaren JRR Tolkien.

– För många språkskapare var Tolkien startpunkten. Många vill återskapa hans känsla för estetik, säger doktor Bettina Beinhoff, en av konferensens organisatörer.

Språkvetaren Tolkien lär ha börjat hitta på massor av egna ord redan som barn. Till sin fiktiva värld utvecklade han otaliga skriftspråk, talade språk och dialekter.