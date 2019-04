Klæbo byter landslag – stortalangen ratas

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Johannes Høsflot Klæbo byter längdskidlandslag – från de norska herrarnas sprintlag till distanslaget.

Norska nyhetsbyrån NTB skrev om bytet i början av april och under måndagen bekräftades det under en presskonferens. 22-årige Klæbo har varit överlägsen i sprint under de senaste åren, men också blivit en allt bättre distansåkare. Både vid fjolårets OS och årets VM tog han tre guld: i sprint, sprintstafett och stafett.

Samtidigt stod det klart att 20-åriga stortalangen Kristine Stavås Skistad, som tog två guld på JVM i Lahtis, ratas och får inte plats i damlandslaget.

Sverige väntas presentera sitt dam- och herrlandslag inför nästa skidsäsong i maj.