Ketchup-jätte klår förväntningarna

Foto: Joe Napsha/AP/TT

Det går bättre än väntat för den Chicago-baserade livsmedelsproducenten Kraft Heinz, enligt en delårsrapport för tredje kvartalet. Bolaget har pressat ned kostnaderna och har samtidigt lyckats höja priserna på sina produkter, med ketchupmärket Heinz som ett av flaggskeppen.

Kraft Heinz har gått igenom en tuff period med massiva nedskrivningar, slopade utdelningar och sänkta vinstprognoser som raderat ut 40 procent av börsvärdet sedan februari.

Under tredje kvartalet sjönk vinsten drygt nio procent till 69 cent per aktie. Men det var betydligt bättre än väntat: Analytiker hade i snitt räknat med 54 cent per aktie, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Refinitiv.

Kostnaderna under kvartalet pressades ned 25 procent till 767 miljoner dollar, medan produktpriserna steg en procent. Detta vägde upp en försäljningsminskning på 2,1 procent i volym.

Nettointäkterna föll fem procent till 6,1 miljarder dollar.