Kan komma fler "Game of thrones"-uppföljare

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Fantasyförfattaren George R R Martin uppger att två olika uppföljare till tv-succén "Game of thrones" är på gång, skriver . Bara tre avsnitt återstår av världens just nu mest framgångsrika serie, och en uppföljare som ska utspela sig före intrigen i originalet, med skådespelaren Naomi Watts i en av huvudrollerna, kommer att börja spelas in i sommar.

George R R Martin skriver i sin att HBO från början hade beställt fem olika förslag på uppföljare, varav två fortfarande befinner sig på manusstadiet.

"Vad de handlar om får jag inte säga, men kanske borde några av er plocka upp ett exemplar av 'Fire and blood' och komma med era egna teorier", skriver han och refererar till sin "påhittade historiebok" om världen kring "Sagan av is och eld".

HBO:s programchef sade förra sommaren att det inte finns några planer på att utveckla fler serier än den "prequel" som man redan beställt, men har inte kommenterat uppgifterna i George R R Martins senaste blogginlägg.