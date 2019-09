John Lundvik släpper singel

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Melodifestivalsvinnaren John Lundvik har släppt en ny singel, "One night in Bangkok", som han skrivit tillsammans med Anderz Wrethov, Stone Johansson och Denniz Jamm. I maj slutade John Lundvik femma i Eurovision Song Contest tillsammans med körsångarna i The Mamas och låten "Too late for love".

Under sommaren har han synts på "Diggiloo"-turnén och nu är det dags för en soloturné i Norden. John Lundvik intar först scenen på Cirkus i Stockholm den 1 oktober. Sedan följer Göteborg 5/10, Köpenhamn 9/10, Växjö 11/10 och Helsingfors 13/10.