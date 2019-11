Joey Tempest till Tories: Spela inte vår låt

Foto: Zsolt Szigetvary/AP/TT

Joey Tempest, sångare i rockbandet Europe, vill att Konservativa partiet i Storbritannien ska sluta använda gruppens mest kända hit "The final countdown" i brexit-sammanhang. Låten ska ha spelats under flera politiska möten i Tories högkvarter. Bandets manager Adam Parsons säger till Aftonbladet att politikerna inte verkar förstå vad texten syftar på.

– Den skrevs som en futuristisk vision av att lämna jorden, inte brexit, säger han.

Via sin manager har Joey Tempest nu vädjat till Tories om att inte använda låten eftersom det är "omoraliskt". Den användes även av Hillary Clinton under presidentvalskampanjen 2016, då hennes Youtubekanal hade titeln "Donald Trump: The final meltdown" och Europe-hitten som bakgrundsmusik.