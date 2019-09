Foto:

Hon har synts i "Chernobyl" och flera BBC-serier. Via huvudrollen som kämpande countrysångerska i "Wild rose" spås det irländska stjärnskottet Jessie Buckley en lysande framtid – något som Andrew Lloyd Webber förutsåg redan för tio år sedan.

I "Wild rose" upprepar rollfiguren Rose-Lynne som ett mantra att countrymusiken är "tre ackord och sanningen". Hon drömmer om att lämna sin avtjänade fängelsedom bakom sig och få sjunga på Nashvilles klassiska scen Grand Ole Opry.

– Jag lyssnade inte på country alls innan vi började spela in. Nicole Taylor, som skrivit manus, är ett stort countryfan och hon skickade mig en "bucketlist" med alla de bästa låtarna. Nu har jag gått på en strikt diet av Bonnie Raitt, Emmylou Harris och Townes van Zandt och jag är helt fast, säger Jessie Buckley.

Buckley själv kom som 18-åring tvåa i den brittiska tv-talangtävlingen "I'd do anything", slagen på mållinjen och snuvad på huvudrollen i en West End-uppsättning av den klassiska musikalen "Oliver".

Hon var jurymedlemmen Andrew Lloyd Webbers favorit, han kallade henne "den bästa 18-åring jag sett". I dag är hon glad att hon inte fastnade i musikalfacket, men vill inte prata om "Wild rose" som sitt genombrott.

– Det känns som att jag har haft många små genombrott genom åren. Jag vet inte ens vad det innebär att "breaka", för du kan lika gärna glömmas bort i nästa sekund. Jag bryr mig inte riktigt om det där, det jag bryr mig om är att gå utanför min bekvämlighetszon. Det är ovanligt att man stöter på och får chansen att berätta en sådan här historia, säger hon.

Gick klosterskola

Filmen "Wild rose" är ännu en i raden av skildringar av hur någon från arbetarklassen när drömmar om ett liv i strålkastarljuset, men förstås upptäcker att vägen dit kantas av motgångar. Den har beskrivits som en mindre polerad version av "A star is born", men har egentligen mer gemensamt med "The Commitments", "Billy Elliot" och "Little voice".

Buckley själv kommer från den lilla turistorten Killarney på västra Irland, där familjen har ägt puben Buckley's i generationer. Hon gick i klosterskola där hennes mamma var musiklärare, tills hon flyttade till England som 16-åring för att följa sina drömmar.

– Jag kan relatera till Rose-Lynne när det gäller att känna starkt för någonting, samtidigt som man är rädd för att vilja ha mer än man tror att man har rätt till. De där ögonblicken när det känns som att man får ett litet hopp och en liten möjlighet, det tror jag alla kan relatera till, säger hon.

Skrev låtar

Soundtracket till "Wild rose" innehåller covers på flera av countryns giganter, tillsammans med specialskrivna låtar. Men att Jessie Buckley själv skulle hjälpa till att skriva flera av dem hade hon ingen aning om när hon tackade ja till rollen. Nu väntar en turné i Storbritannien och Irland för att marknadsföra filmen – och spela de nya låtarna.

– Det var något som växte fram utan att vi hade planerat det. Vi hängde i Nicole Taylors hus efter att vi i princip var färdiga med filmen. Jag hade kommit så nära min rollfigur att det nästan bara rann ur mig, allt hon ville säga. Det här är en film som bara har fortsatt att ge. Jag väntade mig inte det. Jag försöker oftast bara flyta med och behålla något slags värdighet, säger Jessie Buckley.

Fakta Jessie Buckley om "Chernobyl" I det Johan Renck-regisserade dramat porträtterar hon den unga änkan Ljudmila Ignatenko. Inspelningarna skedde i Litauen i fjol, med svenska motspelare som Stellan Skarsgård, David Dencik, Fares Fares och Adam Lundgren. Många av filmarbetarna var från Sverige och hade jobbat med Ruben Östlund, som jag verkligen gillar. De visade musikvideor från Johan Rencks svenska popkarriär från 90-talet, det var oerhört kul, säger hon. Visa mer...