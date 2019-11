Idol: "Fel år att söka om man vill vinna"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Konkurrensen är stenhård i årets upplaga av "Idol". Freddie Liljegren tvekade länge inför att söka.

Men det var nu eller aldrig.

Med bara sex deltagare kvar plockar TV4 in kända artister i "Idol" för att sjunga duetter med deltagarna. Freddie Liljegren ska tillsammans med Eric Gadd framföra låten "My personality" från 1997.

– Det ska bli skitkul, han är grym och superproffsig. Vi är båda musiker från början, så vi kommer från samma bakgrund, säger han.

26-årige Freddie Liljegren från Örebro bestämde sig efter några års velande för att söka till programmet och klarade sig vidare från kvalveckan som ett av juryns wildcards. Under veckorna som gått har han hängt löst flera gånger, men lyckats få stanna kvar med publikens röster i ryggen.

– Både jag, Kim (Lilja) och Dao (Di Ponziano) blev juryns wildcards och vi tre är ju kvar i tävlingen, så de såg väl någon sorts potential i oss som de trodde att svenska folket hade missat, säger han.

Blev pappa

Tävlandet i "Idol" råkade dessutom tajma med en annan stor livshändelse – att bli pappa för första gången. Den drygt tre månader gamla dottern Leia har tillbringat en del av sin första tid på "Idol"-hotellet.

– Jag visste när jag sökte att Emelie var gravid och vi sade att vi får ta det som det kommer. Audition och kvalvecka spelades in under våren och sedan var det uppehåll under sommaren, då Leia föddes. Det har funkat bra, även om det är jobbigt att vara ifrån dem. Men det är bara sex veckor kvar. Sex veckor av mitt liv, det klarar man.

TT: Tvekade du någon gång inför att medverka, när du så nyss blivit pappa?

– Nej, det här var helt klart rätt beslut. Visst, jag hade kunnat göra det mycket tidigare men det har bara inte blivit av. Jag tänkte att om jag inte söker nu så kommer jag aldrig att söka och det var ju tur att jag gjorde det.

"Omöjligt att tippa"

Förra veckan hängde Freddie Liljegren löst igen, men han klarade sig och i stället skickades en av juryns favoriter, Christoffer Hamberg, hem. Att nästan bli ratad på nytt har inte gjort honom mer nervös inför att ställa sig på scen.

– Det är klart att det aldrig är kul att hänga löst och jag är den som har gjort det mest av alla just nu. Men det är helt omöjligt att tippa, jag trodde att Christoffer skulle vara kvar som en av finalisterna och så åkte han ut. Man kan inte vara säker på nånting.

TT: Hur kommer det sig att du inte har varit nervös?

– Jag har hållit på så länge, spelat i band sedan jag var 15, så jag har några tusen gig i bagaget. Jag vet vad jag går för och det roliga tar över varje gång jag ställer mig på scenen.