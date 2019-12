Hon var bäst 2019 enligt kritikerna

Fakta

Svenska album:

1. Sarah Klang: "Creamy blue"

2. Sara Parkman: "Vesper"

3. Joel Alme: "Bort bort bort"

4. Henok: "Bror utan sol (bland rök och stearin)"

5. Tami T: "High pitched and moist"

6. The Tarantula Waltz: "Kallocain"

7. Hurula: "Klass"

8. Per Texas Johansson: "Stråk på himlen och stora hus"

9. Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

10. Horndal: "Remains"

Utländska album:

1. Nick Cave and the Bad Seeds: "Ghosteen"

2. Billie Eilish: "When we all fall asleep where do we go"

3. Lana Del Rey: "Norman fucking Rockwell"

4. FKA Twigs: "Magdalene"

5. Weyes Blood: "Titanic rising"

6. Bruce Springsteen: "Western stars"

7. Tyler, the Creator: "Igor"

8. Julia Jacklin: "Crushing"

9. Leonard Cohen: "Thanks for the dance"

10. Joe Henry: "The gospel according to water"