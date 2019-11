"Hon kan bli en av världens bästa"

Foto: Paul Vernon/AP/TT

Hanna Bennison-hajpen håller.

17-åringens A-landslagsdebut var strålande och framspelningen som låg bakom ett av Sveriges mål mot USA höll yppersta världsklass.

Hon kom sannerligen inte in i det mest tacksamma av lägen. När Hanna Bennison hoppade in i den 63:e minuten i sin A-landslagsdebut, låg Sveriges fotbollsdamer under med 0–3 mot världsmästarna USA.

Men Rosengårdsmittfältaren, nyss fyllda 17 år, gjorde ett stundtals glimrande inhopp.

– Jag körde bara, säger Bennison om sin första halvtimme som A-landslagsspelare.

– Det var helt fantastiskt. Det har varit en dröm sedan jag var liten, så det var hur skönt som helst.

"Högklassig framspelning"

Bennison spelade med samma lugn, samma nätta fötter och samma fina speluppfattning som hon har visat under den gångna guldsäsongen med Rosengård. Och när hon fick bollen strax utanför USA:s straffområde i den 75:e minuten visade hon varför det är så mycket snack kring henne det här året.

Bennison hittade inga passningsmöjligheter längs marken. Så hon levererade i stället en elegant chip över den amerikanska backlinjen. Nathalie Björn fick bollen perfekt i djupet och spelade in till Anna Anvegård som satte 1–3.

– Hon visade det som hon har visat i Rosengård och på träningarna här, att hon har en väldigt bra speluppfattning. Det var en högklassig framspelning och någonstans visade hon att hon har de kvaliteterna även på den här nivån, säger Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson.

Snart startspelare

Hanna Bennison bjöd på fler läckerheter, bland annat en tjusig tunnel vid mittcirkeln, och kan knappast vara annat än nöjd med sin debut. Anna Anvegård, klubbkamrat i Rosengård, är inte det minsta förvånad över Bennisons insats.

– Det är 10 av 10. Hon har absolut spelat till sig en plats i truppen, hon är såpass bra. Jag visste att hon skulle komma in och göra sin grej. Alla vi i Rosengård ser varje vecka och varje träning hur bra hon är, och jag var inte orolig. Och jag är inte förvånad, säger Anvegård.

TT: Vad kan det bli av henne?

– Jag tror att hon kommer att kunna bli en av världens bästa. Ge henne ett par år så kommer hon att vara en startspelare i A-landslaget. Och jag tror inte att hon kommer att stanna i Rosengård jättelänge till.

Siktar högt

Backen Magdalena Eriksson är också full av lovord.

– Hon kommer in och gör en andraassist som är helt fantastisk, och en tunnel på mittplan. Hon har ju blicken för spelet, hon har den där internationella känslan och hon vågar göra saker och kommer in och tar för sig direkt. Jag är otroligt imponerad och tycker att hon är en fantastisk fotbollsspelare. Det känns otroligt kul att veta att vi har en sådan oslipad diamant i svensk fotboll, säger Eriksson.

Själv tar Hanna Bennison hyllningarna med tacksamhet och ro.

– Det är en match mot ett väldigt bra motstånd. Men jag tycker ändå att jag gör det ganska bra, jag flyttar på boll och försöker spela mitt spel. Sedan finns det saker som jag kan utveckla och bli bättre på, men det får jag öva på bara, säger Bennison.

Om Anvegårds spådom, att hon kan bli en av världens bästa, säger hon:

– Det är ett stort mål som jag har. Men just nu försöker jag bara fokusera på det som är nu och göra mitt bästa hela tiden, och försöka utvecklas så mycket som möjligt.