Historiens största polarexpedition sjösätts

Foto: Peter Sylvander

Historiens största polarexpedition avgår från norska Tromsø. Ombord på den tyska isbrytaren Polarstern finns Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marinekologi vid Stockholms universitet.

Projektet kallas Mosaic (Multidisciplinary drifting observatory for the study of Arctic climate). Med hundratals forskare och mängder av instrument ombord ska fartyget frysa fast och följa med isen runt Nordpolen – i ett helt år.

TT når Pauline Snoeijs Leijonmalm i taxin på väg till fartyget, som lämnar hamn på fredagen.

– Det känns fantastiskt att just jag fått chansen att vara med, säger hon.

Hon fick höra talas om planerna på expeditionen för fem år sedan. Då var den enbart meteorologisk – sedan dess har den vuxit till att innefatta fysik, kemi, biologi och en mängd underkategorier.

Två projekt

Snoeijs Leijonmalm själv kommer att utföra två olika projekt. Det ena, som finansieras av svenska forskningsanslag från bland andra Vetenskapsrådet, handlar om mikrober.

– Jag ska titta på vilka arter som finns där och vad de gör under ett helt år. Det kommer att bli många nya arter. Bakterier, arkéer, svampar och fytoplankton – det finns tusentals arter i varje vattendroppe, säger hon.

– Jag är intresserad av hur de tar upp kväve och kol, och huruvida de kan fixera kväve från luften. Det är fantastiskt att få ett helt år till det, inklusive vintern, för vi vet ingenting om vad de gör på vintern.

Det andra projektet är finansierat av EU-kommissionen och syftar till att undersöka fisklivet i området.

– Det är helt blankt – man vet ingenting om vilka fiskar som eventuellt kan finnas i djupare vatten där. De fem studier som finns har bara undersökt fiskar på några meters djup, nära istäcket.

Forskare har däremot kunnat se att det finns ett så kallat levande skikt mellan djupen 300 till 600 meter.

– Det är totalt okänt vad det består av. Vi tror att en stor del är fisk, men vi vet inte alls vilka arter. Och det är ett område större än Medelhavet, säger Snoeijs Leijonmalm.

Inget fiske på 16 år

EU-kommissionen har skrivit på en överenskommelse med nio länder som gränsar till det arktiska området, som ligger utanför ländernas respektive ekonomiska zoner.

Överenskommelsen går ut på att länderna inte ska fiska i området på 16 år när isen smälter och området blir tillgängligt – i stället ska vetenskapliga undersökningar göras.

– Det är väldigt bra. Det är första gången man sätter vetenskapen främst innan man börjar exploatera ett ekosystem. Jag tror att vi kommer hitta fisk där, men inte så mycket, säger Snoeijs Leijonmalm.

– Då är det viktigt att skydda ekosystemet. De arter som kan finnas där tror jag att det är mycket bättre att fånga i Barents hav eller på andra mer lättillgängliga platser, om man vill fiska. Det här projektet blir viktigt, för vi kommer ge råd till politikerna om vilka beslut de ska ta om området.

Minus 45 grader

Snoeijs Leijonmalm är en av runt 20 forskare som kommer att arbeta ute på isen, i temperaturer så kalla som minus 45 grader.

Men Snoeijs Leijonmalm oroar sig inte för de brutala förhållandena.

– Vi har fantastiska nya kläder och underställ i ull. Sedan kommer vi ha träbyggnader på isflaket, och jag har tre stora tält med mig som jag ska fiska från, vilket ger skydd mot vinden. Det kommer att gå bra.