Hemliga ledtrådar i CIA:s Instagramdebut

Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/TT

Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA har tagit steget in på Instagram – med en bild, som innehåller en rad olika meddelanden.

"I spy with my little eye" lyder beskrivningen under CIA:s första bild på Instagram. En arbetsplats med ett skrivbord fyllt av olika föremål på huvudkontoret Langley i Virginia skulle många kunna tro att det är. Men CIA har varit kreativ i valet av första bild, som ger följarna en utmaning. Bakom flera föremål döljer sig nämligen hemliga meddelanden, säger en talesperson för CIA till

Bland annat finns en klocka som står på 8.46 vilket är tiden då det norra tornet av World Trade Center attackerades den 11 september 2001. En karta över Kina, en peruk och en bild på CIA-medarbetaren Tony Mendez, som under täckmanteln filmskapare räddade sex amerikanska diplomater som undkommit gisslandramat i Iran 1979, är andra detaljer som

Däremot finns det ingen dator på bilden.

"Att ansluta oss till Instagram är ytterligare ett sätt att dela CIA:s berättelser samt att rekrytera talangfulla amerikaner på", säger talespersonen.

Sedan tidigare finns CIA på Twitter, med över två och en halv miljon följare, liksom på Facebook. Enligt Gina Haspel, chef för underrättelsetjänsten, är det nyöppnade kontot på Instagram ett sätt att modernisera organisationen.