Hårt och jämnt när HV vann hemmapremiären

Foto: Mikael Fritzon/TT

Två raka förluster.

Det ska kallas för vad det är – en tung start på säsongen för Frölundas regerande svenska mästare.

För HV71 var segern i hemmapremiären ett lyft efter det misslyckade besöket i Ängelholm i premiären.

Det var jämnt, det var hårt, det var till slut de där marginalerna som avgjorde var poängen hamnade mellan HV71 och Frölunda.

HV tog alla tre via 3–2 (1–1, 1–0, 1–1), sedan Simon Önerud avgjort i spel i fem mot fyra i slutperioden.

– En riktig kämpainsats. Det var viktigt att vi studsade tillbaka efter matchen mot Rögle. Vi krigade riktigt bra. Vi tar med oss många bra grejor från den här matchen. Det är den här nivån vi måste spela på, säger Önerud till C More.

På tal om Rögle. Linus Sandin vann den klubbens interna skytteliga och var in i det sista aktuell för VM-spel med Tre Kronor i våras. Det gav förstås eko. HV vann dragkampen om 22-åringen – som direkt visade sin nya hemmapublik vad han kan och vad han vill.

Firade första HV-målet

Knappt halvvägs in i första perioden skar Sandin in från höger, rakt mot kassen. Niklas Rubin fick ut benskyddet när Sandin försökte vinkla in pucken, men returen från Frölundamålvakten styrdes in via Patrik Carlssons skridsko.

Självmål är inget ishockeyn bokför – och Sandin kunde fira sitt första SHL-mål för HV71.

– Jag försöker ta den (pucken) till mål och lite turligt studsar den in. Kul, säger Sandin till C More.

Mindre än fyra minuter senare devalverade Joel Mustonen värdet på hemmalagets första mål för säsongen i Kinnarps arena. Joel Lundqvist drog upp anfallet, Max Friberg släppte elegant bakom ryggen till Mustonen som tryckte in kvitteringen.

Rappt, snyggt och effektivt av Frölunda.

– Jag tror det gör ett felbyte, det är grym passning av Max, säger Mustonen till C More.

Gunnarsson storspelade

HV tryckte på rejält i början av mellanperioden och fick omgående utdelning. Axel Holmström jobbade in 2–1 från nära håll och kort senare låg nästa puck bakom Rubin. Det dömdes riktigt bort eftersom Christian Sandberg stötte in pucken med handsken.

Frölunda hade sina chanser, inte minst i spel i numerärt överläge, men storspelande Jonas Gunnarsson stod emot.

Kvitteringen kom i just numerärt överläge genom Brandon Gormley i början av slutperioden men HV – även det i spel fem mot fyra – återtog ledningen när Simon Önerud skar in från bakom kassen och stötte in 3–2.