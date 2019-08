Här är snackisarna inför MTV-galan

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Inför nattens MTV Video Music Awards har det spekulerats en hel del – både om vem som vinner flest priser och vilka som kommer att uppträda. Sent omsider har nämligen Miley Cyrus ändrat sig och kommer nu framföra singeln "Slide away".

Sångerskan Miley Cyrus har inte nominerats i en enda kategori inför årets upplaga av MTV-galan i New Jersey. Hon hade därför inte planerat att närvara, men bara ett knappt dygn före galan kom nyheten att hon ändå kommer att framföra sin nya låt live för första gången.

Lil Nas X

Taylor Swift och Ariana Grande har varit favoriter inför årets gala. De båda artisterna har nominerats i tio kategorier vardera. Grandes "Thank u, next" och Swifts "You need to calm down" tävlar i kategorierna årets låt, bästa pop och årets video.

I den sistnämnda kategorin får de konkurrens av bland andra Jonas Brothers med "Sucker", 21 Savage och J Cole med "A lot" och stjärnskottet Lil Nas X som tagit världen med storm med sin låt "Old town road" tillsammans med Billy Ray Cyrus.

Jackson-pris

Nytt för i år är även kategorin för bästa k-pop, där bland andra populära bandet BTS är nominerat.

Rapparen Missy Elliott kommer att tilldelas ett av MTV Video Music Awards finaste priser: Michael Jackson Video Vanguard Award. Det har spekulerats om MTV övervägde att döpa om priset i spåren av dokumentären "Leaving Neverland", men det har man inte gjort. Däremot omnämns det bara som Video Vanguard Award i ett reklamklipp.

Galan sänds från New Jersey i USA under natten mot tisdag. Vilka artister som slutligen kammar hem segern avgörs av fansens röster.