Handelssamtal lyfter oljepriset

Foto: Gregory Bull AP/TT

Världsmarknadspriset på råolja lyfter sedan Kinas regering deklarerat att det planeras för nya handelssamtal mellan USA och Kina i början av oktober.

Oväntat välfyllda oljelager i USA räckte inte för att bryta trenden. Ett terminskontrakt för leverans av så kallad Brentolja nästa månad steg med 60 cent till 61:30 dollar per fat.

Prislyftet följer på en kraftig ökning av oljepriset i onsdags, då det lyfte med 4 procent efter oväntat positiv statistik från Kina.

I måndags var oljepriset under handelsdagen nere under 58 dollar per fat, den lägsta noteringen sedan början av augusti.