Han axlar rollen som Elvis Presley

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Regissören Baz Luhrmann har hittat sin Elvis Presley. Det blir den 27-årige skådespelaren Austin Butler som axlar rollen som kungen av rock'n'roll, trots tuff konkurrens från bland andra Harry Styles och Ansel Elgort, skriver .

"Jag visste att jag inte skulle kunna göra den här filmen om rollbesättningen inte var helt rätt, och vi letade efter en skådespelare som kunde framkalla de naturliga rörelserna och röstkvaliteten hos denna makalösa stjärna", säger Baz Luhrmann i ett uttalande.

Filmen ska skildra Presleys kometkarriär och hans komplicerade förhållande till managern "överste" Tom Parker, spelad av Tom Hanks.

Amerikanen Austin Butler har tidigare spelat i tv-serien "Arrow" och syns i kommande "The dead don't die" och Tarantinos "Once upon a time... in Hollywood".

Baz Luhrmann ligger bakom filmer som "Moulin Rouge", "Australia" och "Den store Gatsby".