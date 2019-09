Hämnd och våld utforskas i "The last of us 2"

Foto: Sony/TT

I hyllade postapokalypsäventyret "The last of us" stod kärleken i fokus.

I uppföljaren är det i stället hämnden som utforskas, och att våldet har ett pris.

Sony har gläntat på dörren till Naughty Dogs "The last of us 2". Uppföljaren till 2013 års succé, där huvudpersonen Joel skulle föra tonåringen Ellie genom ett postapokalypiskt USA som zombier hade tagit över.

Även uppföljaren har fått stor uppmärksamhet, inte minst för att trailers innehållit målande våldsskildringar. Men regissören Neil Druckmann försäkrar att våldet inte handlar om effektsökeri, utan har en djupare mening.

– Det finns flera saker som händer i det här spelet som är totalt unikt för vårt medium och som verkligen knyter an till den här idén om våldscykelns komplexitet. Idén att våldet inte existerar i ett vakuum och att jaga rättvisa till vilket pris som helst har ett pris, säger han till .

Smuts och skuld

Han nämner att fiender i spelet tilltalar varandra med namn och att de spårhundar som Ellie – som har huvudrollen denna gång – tar död på gör det med ett gnyende, ska väcka känslor hos spelaren.

– Du känner dig smutsig och du känner skuld, det är saker som är unikt till tv- och datorspel. Du känner inte det när du ser en film, säger Druckmann till tidningen.

"The last of us 2" har också uppmärksammats för en trailer med en lesbisk kyss mellan Ellie och en för serien ny figur, som heter Dina.

– Ellie är en tonåring och vi ville utforska den här relationen med Dina. Det är bara naturligt for oss. Det handlar aldrig om att göra det för kontroversen eller för att piffa upp (berättelsen), det är bara den Ellie är, säger Druckmann.

Sniffande hundar

Spelmässigt kommer titeln att bjuda på ett mer avancerat system för att smyga. Flera av banorna ska kunna passeras utan att man tvingas döda fiender. En svårighet är de nya hundarna, som kan känna Ellies doft och avslöja hennes gömställen.

– Något som vi ville utforska var hur man tar sig fram. Ellie är mycket mer rörlig och atletisk, säger Anthony Newman, medregissör, i ett från Sony.

Hennes förmågor förbättras under spelets gång och bjuder på valbarhet beroende på spelartyp. Miljömässigt har vinterlandskap i Wyoming och Seattles övervuxna förorter visats upp.

Förbättrad artificiell intelligens hos mänskliga fiender och nya typer av zombier utlovas.

– Vi ville överlag göra fienderna mer skrämmande, för att höja spänningen som vi etablerade i första spelet. Det innebär att de infekterade – även den lägsta klassen, springarna – är farliga, säger Druckmann i videoklippet.

"The last of us: Part II" släpps till Playstation 4 den 21 februari 2020.