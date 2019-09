Guide: Höjdpunkter friidrotts-VM söndag

Foto: Jessica Gow/TT

Kan Angelica Bengtsson flyga hela vägen till en medalj i damernas stavhoppsfinal?

Utöver det väntar bland annat final i damernas 100 meter och i herrarnas tresteg.

Här är höjdpunkterna under VM:s tredje tävlingsdag.

+ Svenskar: Kl 19.40 final stavhopp damer, Angelica Bengtsson.

+ Kommentar: Angelica Bengtsson har haft en säsong där svenskt rekord och superhöjder varvats med flopptävlingar. Men hon känner sig i fin form inför VM och säger sig sikta mot medaljerna, vilket inte är omöjligt även om det blir tufft. Hon klarade kvalhöjden på 4,60 i sista försöket men har klarat 4,76 i år. Som bäst har hon blivit fyra på ett VM, 2015 i Peking.

– Jag känner mig mer redo än någonsin för final, sade hon efter kvalet.

+ Övrigt tävlingsschema: Kl 19.05 försök 200 m herrar, 20.20 semifinal 100 m damer, 20.45 final tresteg herrar, 20.55 800 m herrar semifinal, 21.35 final mixedstafett 4x400 m, 22.20 final 100 m damer, 22.30 20 km gång damer.

+ Internationella stjärnor: Christian Taylor och Will Clay väntas göra upp om guldet i herrarnas tresteg – och är båda nära att äntligen slå Will Edwards världsrekord från 1995. I damernas 100 metersfinal riktas britternas ögon mot nya superstjärnan Dina Asher-Smith, som under EM förra året plockade hem inte mindre än tre guldmedaljer. Men det är tajt – jamaicanskorna Shelly-Ann Fraser-Pryce och Elaine Thompson, dubbla OS-guld 2016, blir tuffa att rå på.

+ Var: Khalifastadion, Doha, Qatar.

+ Tv: SVT från kl. 18.45.