Grimes blir popstjärna i "Cyberpunk 2077"

Den kanadensiska artisten Grimes har en roll i kommande "Cyberpunk 2077". I spelet ska hon ge röst åt en fiktiv stjärna med namnet Lizzy Wizzy, skriver Rolling Stone.

Under prisgalan Game Awards i Los Angeles framförde hon för första gången den nya låten "4 am" från spelets soundtrack. Flera andra artister bidrar också med nyskriven musik, bland andra Asap Rocky, Nina Kraviz och Run The Jewels.

Sedan tidigare står det klart att svenska hardcorebandet Refused står bakom spelets fiktiva band Samurai – med en sångare spelad av Hollywoodstjärnan Keanu Reeves.

Grimes, som egentligen heter Claire Boucher, är även aktuell med albumet "Miss Anthropocene", som släpps nästa år. Nyligen utsåg musiksajten Pitchfork hennes låt "Oblivion" till 2010-talets näst bästa låt.

Actionrollspelet "Cyberpunk 2077" utspelas i en dystopisk framtid och brukar omnämnas som nästa års mest efterlängtade spel. Bakom står CD Project Red som även skapat den populära "The witcher"-serien. Spelet släpps 16 april.