Greta Thunbergs tal blir bok

Foto: Alessandra Tarantino/AP/TT

Flera tal av den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg ska samlas i en bok på engelska, skriver .

Boken har fått titeln "No one is too small to make a difference" och ges ut av brittiska Penguin Books den 6 juni.

Förlaget har samlat elva av Thunbergs tal, varav det första hölls några veckor efter Thunbergs första klimatstrejk i augusti förra året. Titeln kommer från talet hon höll under FN:s klimatkonferens i Katowice i Polen.

Penguin ger också ut en engelskspråkig upplaga av "Scener ur hjärtat", boken som Greta Thunberg har skrivit tillsammans med sin familj.

Parallellt skyndar sig förlaget även att ge ut en handbok från klimatgruppen Extinction Rebellion, som ligger bakom flera uppmärksammade klimatprotester i Storbritannien under den senaste tiden.