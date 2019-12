Greta Thunbergs klimatkamp ger eko i kulturen

Foto: Ben Margot/AP/TT

Foto: AnjaBeutler.de

Foto: AnjaBeutler.de

Foto: Antonio Calanni/AP/TT

Ikonavbildad på husväggar i städer runt om i världen, inspelad talare under artisten Björks världsturné och inspiration till en utmanande dansföreställning i Härnösand.

Greta Thunbergs avtryck i populärkulturen ter sig på många sätt.

I november dök ett gigantiskt porträtt av Greta Thunberg upp på en vägg i centrala San Francisco i USA. Konstnären bakom, argentinske Andrés Petroselli, känd som Cobre, förklarade för Time Magazine att syftet med muralmålningen var att upplysa stadens invånare om att leva mer hållbart. Men nyheten om målningen spreds snart i medier världen över och kom att ytterligare befästa den svenska klimataktivistens ikonstatus.

Cobre är inte ensam, under 2019 har en rad porträtt av Greta Thunberg målats på väggar i städer runt om i världen. Ett annat exempel är konstnären Jody Thomas, som i somras gjorde en väggmålning i Bristol i England med ett dramatiskt motiv där Thunberg likt en jätte står mellan två flytande isberg. Medan havsnivån stiger kring henne säger blicken: agera innan det är för sent.

Gretas ord

Samtidigt som bildkonstnärer avbildar, för artister vidare Greta Thunbergs budskap i sin musik och sina uppträdanden. Den sydafrikanska elektromusikern David Scott gjorde i höstas en remix på brittiska dj-stjärnan Fatboy Slims låt "Right here, right now". I låten hörs delar av Thunbergs tal vid öppnandet av FN:s klimattoppmöte, ett mantra om att förändringar i klimatpolitiken måste ske "just här, just nu". Och under isländska artisten Björks världsturné i år visades en förinspelad video där Greta läser upp ett tre minuter långt tal för klimatet.

Klimataktivistens budskap är centralt även när Norrdans och den nederländska koreografen Nicole Beutler nästa år sätter upp dansföreställningen "Our house is on fire" på Härnösands teater. Åtta dansare ska med sina kroppar skriva klimataktivistens ord. En av frågorna som koreografin berör är: Hur får man fram sitt budskap om mottagaren inte förstår?

I ett svep

Idén fick Nicole Beutler efter att ha läst Thunbergs bok "No one is too small to make a difference".

– Jag älskade den eftersom att alla hennes tal är skrivna efter varandra och går att läsa i ett svep. På något sätt kände jag en direktkontakt med orden, säger hon och fortsätter:

– Klarheten i hennes ord var så inspirerande att jag ville sprida budskapet och ta itu med problematiken kring vad hon säger och hur vi mottar det. Därför att det hon säger leder inte till omedelbar förändring, hon döms ut för sin personlighet – hennes person blir ett diskussionsämne snarare än det hon säger, och därför är det hon säger meddelandet vi borde sprida.

Ikon för framtiden

Nicole Beutler tror att Greta Thunbergs avtryck i kulturen till stor del beror på hennes förmåga att inspirera andra barn att ta sig ut på gator och torg för att protestera för en förändring.

– Jag vet inte om det någonsin tidigare har hänt att barn går ut på gatorna, och genom det blir hon en ikon för framtiden.

Men hon menar också att det som konstnär är omöjligt att blunda för Greta Thunbergs genomslagskraft världen över.

– Som konstnär är man ett sorts filter för världen, så det är väldigt svårt att inte reflektera över det, inte låta det påverka en och inte ta itu med mänskligheten och hur vi har behandlat vår planet.