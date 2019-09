Foto: Evan Agostini/AP/TT

Författaren och poeten Robert Hunter är död, skriver . Hunter låg bakom texterna till många av rockbandet Grateful Deads mest kända låtar, som , , , , , och .

När Grateful Dead valdes in i amerikanska rockens Hall of Fame 1994 valdes även Hunter in som bandmedlem, trots att han inte stod på scen med övriga bandmedlemmar. Han valdes även själv in i låtskrivarnas Hall of Fame 2015.

Hunter samarbetade även med artister som Bob Dylan, Bruce Hornsby och Elvis Costello. Han blev 78 år.