Gott nyårsfirande för Pittsburgh

Foto: Keith Srakocic/AP/TT

Pittsburgh ångar på i NHL. Ottawa blev senaste motståndarlag att känna på lagets starka decemberoffensiv när de gulsvarta vann med 5–2.

Pittsburgh firar nytt år med storform. Genom 5–2 hemma mot Ottawa avslutade laget 2019 med sju vinster på de sista åtta matcherna. Decembers tolv matcher har gett tio segrar.

– Jag tycker att vi spelar väldigt bra. Vi får ner puckarna djupt på deras spelhalva och får in dem i mål vid rätt tidpunkter. Det har hjälpt oss en hel del, säger målvakten Tristan Jarry, som själv har spelat en nyckelroll i den senaste tidens storform.

Tidigt mål

Pittsburghs svenske forward Patric Hörnqvist – som gjorde lagets fjärde mål för kvällen – hade inför matchen varnat för en tuff kamp, och laget verkade lyssna. Det hann bara gå 27 sekunder innan Jevgenij Malkins handledsskott från högra tekningscirkeln trillade in bakom Marcus Högberg i Ottawa-målet.

Malkin hade redan fixat en tidig julklapp åt sig själv när han dagarna före julafton gjorde sitt 400:e NHL-mål, och veteranen visade att han ville fira nyår med ett fyrverkeri. Förutom 1–0 gjorde han även 3–1 och passade till Jake Guentzels 5–2-mål.

– Jag försöker hjälpa laget att vinna. Det känns alltid bra när man sätter sina chanser att göra mål, då får man en bra känsla i hela matchen, säger Malkin till klubbens hemsida.

– Vi gjorde en riktigt bra match, de är tuffa att möta och vi tryckte på.

Målskytt skadad

Men allt var inte goda nyheter för Pittsburgh.

När Jake Guentzel hade fått in pucken till 5–2 flög han in med full fart in i sargen bakom målet och skadade högra armen. Pittsburghs bäste målskytt hittills under säsongen lämnade isen och fick genast läkarassistans. Skadeläget var inte klart omedelbart efter matchen.

– Det såg riktigt läskigt ut. Det är alltid farligt när spelarna åker in i sargen från det avståndet, säger tränaren Mike Sullivan på presskonferensen efter matchen.