Foto: Destination Gotland

En Gotlandsfärja körde in i kajen när den var på väg att lägga till i Nynäshamn på måndagseftermiddagen, rapporterar Aftonbladet. Enligt Destination Gotland kom ingen till skada men färjan är tagen ur bruk. På sin Facebooksida uppmanar de resenärer att kontakta kundtjänst för att boka om sina biljetter. Olyckan skedde 13:40 och samtliga turer under eftermiddagen och kvällen har ställts in.