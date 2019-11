Georgisk protest mot Sveriges Oscarsbidrag

Foto: Henrik Montgomery/TT

Den nationalkonservativa och hbtq-fientliga organisationen Georgiens marsch vill stoppa Sveriges Oscarsbidrag från att visas på georgiska biografer, skriver SVT Kultur.

Rörelsens ledare Sandro Bregadze kallar i ett uttalande Levan Akins film "And then we danced" för "homosexuell propaganda".

Filmen får premiär i landet den 8 november och Georgiens marsch uppmanar till protester vid biografer där filmen visas.

– De har sagt att de ska stå utanför alla biografer och hindra folk från att se filmen. Det är galet att folk som köpt biljetter till en film måste vara modiga och riskera att bli trakasserade eller till och med attackerade, säger Levan Akin till SVT.

Den svenske regissören Levan Akins film "And then we danced" skildrar ett prestigefullt danskompani i Georgien och handlar om förbjuden kärlek i ett homofobt samhälle mellan de två unga dansarna Merad och Irakli.