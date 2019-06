Geena Davis medverkar i nya "Glow"

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Skådespelaren Geena Davis gör ett längre inhopp i den tredje säsongen av brottningsserien "Glow". Davis ska spela underhållningschef för ett hotell och kasino och medverkar i fem av den kommande säsongens tio avsnitt, rapporterar .

"Glow" handlar om en kvinnlig brottartrupp – The gorgeous ladies of wrestling – som var verksam under 1980-talet. Bakom serien står Jenji Kohan som tidigare jobbat med "Orange is the new black". I rollerna syns bland andra Alison Brie, Betty Gilpin och Kate Nash samt Marc Maron.

Säsong tre kommer att utspela sig på hotell Fan-Tan, där brottartruppen får ett återkommande gig. Men snart inser medlemmarna att jobbet inte är lika glamoröst som det utmålats. Säsong tre av "Glow" har premiär den 9 augusti på Netflix.