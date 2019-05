Galifianakis intervjuprogram blir film

Foto: Charles Sykes/AP/TT

Netflix gör långfilm av skådespelaren och komikern Zach Galifianakis intervjuprogram "Between two ferns". Bakom filmen ligger Scott Aukerman, som regisserat flera av den skruvade seriens avsnitt.

"Between two ferns: The movie" beskrivs som en komedi som "ger ny inblick i den obekväma värld den älskade outsidern Zach Galiafinakis skapat genom åren", skriver .

Filmen får premiär i september.

"Between two ferns" sändes första gången 2008 på Funny or Die och går ut på att Galifianakis genomför obekväma och förolämpande intervjuer med kändisar som Brad Pitt, Charlize Theron, Hillary Clinton och Sean Penn. I ett av de mest sedda avsnitten intervjuas USA:s dåvarande president .