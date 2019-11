Fyra svenska konstnärer till Performa i USA

Foto: Janerik Henriksson/TT

Fyra svenska konstnärer visar upp sina verk i New York vid årets upplaga av Performa, världens ledande performance-biennal för bildkonstnärer.

Éva Mag, Lap-See Lam, Tarik Kiswanson och Ylva Snöfrid har alla bjudits in för att producera helt nya verk under biennalen, som äger rum på olika platser i New York mellan den 1 och 24 november.

Konstnärernas verk, som bland annat innehåller dans, musik, performance, virtuell verklighet och narrativt berättande, ingår i en särskild satsning från svenskt håll, och som blivit möjlig via ett samarbete mellan bland andra Kulturrådet, Sveriges generalkonsulat i New York och Sveriges ambassad i Washington.