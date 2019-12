Frida Karlsson tränar – men försiktigt

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Längdtalangen Frida Karlsson tränar igen. Men det är fortfarande osäkert när 20-åringen, som stoppades från tävling och träning efter en hälsokontroll nyligen, kan vara tillbaka.

För drygt en vecka sedan meddelade skidlandslaget att man efter en hälsokontroll stoppar Frida Karlsson från både tävling och träning. Nu är Karlsson tillbaka i träning, om än i mycket begränsad utsträckning.

– Hon är fortfarande under utredning. Men hon är i gång och tränar ett pass per dag, styrketräning eller skidor. Ungefär en timme per dag, säger hennes personliga tränare Per Nilsson till Aftonbladet.

– Förhoppningsvis går det fortare än man tror, men jag vågar inte säga när man kan öka träningsbelastningen. Det är Frida och hennes egen väg nu.

Det finns fortfarande ingen säker prognos för när hon kan vara tillbaka för fullt, men precis som tidigare säger landslagsläkaren Magnus Oscarsson att utsikterna är små för att hon ska kunna köra Tour de Ski vid årsskiftet. Detsamma gäller knäskadade Ebba Andersson som ännu inte har kunnat tävla den här säsongen.

– Det är inget vi har räknat med. Det är en ganska tuff belastning. Ebba, fysion, jag och tränare tar det beslutet i samråd, säger Oscarsson till Aftonbladet.