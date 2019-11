Risk för svensk mardröm när EM lottas

Fakta

+ Grupp A (Rom och Baku):

Klar:

Italien (värdland, seedningsgrupp 1).

Lottning:

Från seedningsgrupp 2: Frankrike, Polen, Schweiz eller Kroatien.

Från seedningsgrupp 3: Portugal, Turkiet, Österrike, Sverige eller Tjeckien.

Från seedningsgrupp 4: Finland eller Wales.

+ Grupp B (S:t Petersburg och Köpenhamn):

Klara:

Belgien (seedningsgrupp 1), Ryssland (värdland, seedningsgrupp 2,) Danmark (värdland, seedningsgrupp 3).

Lottning:

Från seedningsgrupp 4: Finland eller Wales.

+ Grupp C (Amsterdam och Bukarest):

Klara:

Ukraina (seedningsgrupp 1), Nederländerna (värdland, seedningsgrupp 2).

Lottning:

Från seedningsgrupp 3: Portugal, Turkiet, Österrike, Sverige eller Tjeckien.

Från seedningsgrupp 4: Playofflag A (Island, Bulgarien, Ungern eller Rumänien) eller D (Georgien, Nordmakedonien, Kosovo eller Vitryssland).

+ Grupp D (London och Glasgow):

Klara:

England (värdland, seedningsgrupp 1), playofflag C (Skottland, Norge, Serbien eller Israel, från seedningsgrupp 4).

Lottning:

Från seedningsgrupp 2: Frankrike, Polen, Schweiz eller Kroatien.

Från seedningsgrupp 3: Portugal, Turkiet, Österrike, Sverige eller Tjeckien.

+ Grupp E (Bilbao och Dublin):

Klara:

Spanien (värdland, seedningsgrupp 1), playofflag B (Bosnien-Hercegovina, Slovakien, Irland eller Nordirland, från seedningsgrupp 4).

Lottning:

Från seedningsgrupp 2: Frankrike, Polen, Schweiz eller Kroatien.

Från seedningsgrupp 3: Portugal, Turkiet, Österrike, Sverige eller Tjeckien.

+ Grupp F (München och Budapest):

Klar:

Tyskland (värdland, seedningsgrupp 1).

Lottning:

Från seedningsgrupp 2: Frankrike, Polen, Schweiz eller Kroatien.

Från seedningsgrupp 3: Portugal, Turkiet, Österrike, Sverige eller Tjeckien.

Från seedningsgrupp 4: Playofflag A (Island, Bulgarien, Ungern eller Rumänien) eller D (Georgien, Nordmakedonien, Kosovo eller Vitryssland).

Fotnot: Vilket av playofflagen A eller D som hamnar i grupp C eller F bestäms enligt följande: Om Island, Bulgarien eller Ungern (värdnation) tar EM-platsen bland "A-lagen" placeras denna nation i grupp F och vinnaren bland "D-lagen" i grupp C. Rumänien tar dock platsen i grupp C, i kraft av värdnation, om man vinner playoffspelet bland "A-lagen". Då hamnar vinnaren bland "D-lagen" i grupp F.

Seedningsgrupperna:

1: Belgien, Italien, England, Tyskland, Spanien, Ukraina.

2: Frankrike, Polen, Schweiz, Kroatien, Nederländerna, Ryssland.

3: Portugal, Turkiet, Danmark, Österrike, Sverige, Tjeckien.

4: Wales, Finland, playofflag A (Island, Bulgarien, Ungern eller Rumänien), playofflag B (Bosnien-Hercegovina, Slovakien, Irland eller Nordirland), playofflag C (Skottland, Norge, Serbien eller Israel), playofflag D (Georgien, Nordmakedonien, Kosovo eller Vitryssland).

