Fortfarande dödläge i försvarsfrågan

Foto: Naina Helèn Jåma/TT

Det råder iskyla mellan de borgerliga och Socialdemokraterna i försvarsberedningen. Söndagens möte ställdes in och om ett möte ens kommer att bli av är oklart.

Beredningens ordförande Björn von Sydow (S) uppger i ett sms för TT på söndagen att det inte finns något nytt att kommentera. På frågan om något besked kan komma senare under dagen svarar von Sydow: "Knappast."

En av Moderaternas representanter i försvarsberedningen, Hans Wallmark, uppger att man inte har hört något från Socialdemokraterna. Enligt honom ligger bollen hos S.

– Om man fortsätter att vara monumentalt otydlig från Socialdemokraternas sida så har man ju själva underminerat och kraschat försvarsberedningens arbete och det finns all anledning att beklaga det, säger han till TT.

Försvarsberedningen sprack i fredags när de fyra borgerliga partierna (C, L, M och KD) meddelade att de inte tänker skriva under slutrapporten som ska lämnas in på tisdag i nästa vecka. Det råder oenighet mellan dem och Socialdemokraterna kring summan till försvaret. De borgerliga är överens om minst 84 miljarder fram till 2025 medan försvarsminister Peter Hultqvist (S) har uppgett att han inte vill binda sig till en viss ekonomisk nivå i dagsläget.