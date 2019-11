Förtalsmålet mot Cissi Wallin upp i rätten

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kolumnisten och debattören Cissi Wallin pekade ut journalisten Fredrik Virtanen som våldtäktsman i sociala medier hösten 2017.

För namngivningen åtalades hon för grovt förtal. Nu tas fallet upp i Stockholms tingsrätt.

I oktober 2017 lade Cissi Wallin ut ett inlägg på sitt Instagramkonto som ofta har beskrivits som början för metoo-rörelsen i Sverige. Men det har också lett till en rättslig process, och på torsdagen är det dags för huvudförhandling i Stockholms tingsrätt.

I inlägget pekade hon ut journalisten Fredrik Virtanen som våldtäktsman. Enligt Wallin blev hon 2006 våldtagen och drogad av honom – en händelse som tidigare utretts av polis, men ärendet lades ned. Vid flera tillfällen sedan dess har Wallin skrivit offentligt om att hon blivit våldtagen av "en mäktig medieman", utan att namnge någon. Men i oktober för två år sedan skrev hon alltså för första gången ut Virtanens namn.

"En visselblåsare"

Virtanen har förnekat anklagelserna, och förra året anmälde han Wallin för förtal. Hon åtalades i augusti i år för grovt förtal, och det har bland annat att göra med att utpekandet fick stor spridning – Wallin hade vid tiden över 50 000 följare på sin Instagramsida.

Wallin nekar till brott och försvaret anser, tvärt emot åklagaren, att det funnits fog för henne att lämna uppgifterna. I förhören i förundersökningen säger Wallin att "jag ser mig själv i det här fallet som en visselblåsare som varnade för en farlig person".

Det är just frågan om försvarligheten i Wallins utpekande som kommer att vara i fokus under den här rättegången, liksom vilket intresse det fanns för allmänheten att få veta uppgifterna, enligt juristen Ängla Eklund, som specialiserat sig på it- och förtalsbrott:

– I försvarlighetsbedömningen tittar man bland annat på allmänintresset i att informationen sprids. Detta baseras bland annat på vilket samhällsansvar andra har att utkräva av personen, vilken ställning i samhället personen har. Det är framför allt det som kommer att prövas i målet.

"Hat och avsky"

Invändningen om att Wallin ville varna är inte särskilt stark, enligt Eklund. Tidigare har personer dömts sedan de spridit domar för att varna andra om exempelvis sexualbrottslingar.

– Att varna, även med sanna uppgifter, och att det är syftet, har inte tidigare ansetts vara en godtagbar anledning för att det ska vara i allmänhetens intresse, säger Eklund.

Fredrik Virtanen berättar å sin sida i förhören om de konsekvenser som utpekandet fått för honom och hans familj, och hur han möttes av starkt hat på sociala medier.

"Jag orkade inte läsa. Jag var inne några sekunder sedan kräktes jag. Det var som att titta in i en motorhuv av hat, våld och avsky. Jag var fullständigt nerspydd av kommentarer", säger Virtanen.

Förhandlingen väntas pågå i två dagar och avslutas den 25 november.