Första kvinnliga "Star Trek"-författaren död

Foto: Bob Galbraith

"Star Trek"-manusförfattaren Dorothy Catherine Fontana har dött, 80 år gammal. Hon formade bland annat karaktären Spock.

Fontana var den första kvinnliga manusförfattaren för "Star Trek"-universumet, och gick under namnet D C Fontana, för att producenterna under 60-talet inte skulle känna till att hon var kvinna, skriver Page Six.

"Hon var en pionjär. Hennes arbete kommer att fortsätta influera kommande generationer", skriver William Shatner, som spelat Captain Kirk, på Twitter.

Hennes arbete med "Star Trek" inleddes när hon började arbeta som sekreterare för "Star Trek"-skaparen Gene Rodenberru under 60-talet. Hon har bland annat bidragit med klassiska avsnitt som "Journey to Babel", från "Star Trek"-originalserien och "Encounter at Farpoint" från "Star Trek: The next generation.