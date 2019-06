Författaren Judith Krantz död

Foto: Deidre Hamill/AP/TT

Den amerikanska journalisten och författaren Judith Krantz har avlidit, rapporterar .

Krantz böcker trycktes i över 80 miljoner exemplar och översattes till mer än 50 språk. Hennes litteratur rörde sig oftast kring romantik och sexualitet, och kännetecknades av starka, kvinnliga huvudpersoner. Judith Krantz romandebuterade dock först som 50-åring, efter att i flera år ha jobbat som frilansjournalist. Då skrev hon bland annat den omtalade Cosmopolitan-artikeln "The myth of the multiple orgasm" ("Myten om den multipla orgasmen").

Första romanen "Scruples" gavs ut 1978 och filmades senare som miniserie på tv. Så blev också fallet med flera av hennes efterföljande böcker, såsom "Princess Daisy", "Mistrals dotter" och "Tills vi möts igen".

Krantz dog i sitt hem i Kalifornien av naturliga orsaker. Hon blev 91 år.