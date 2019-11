Flicka våldtogs på fest – tre dömda

Foto: Johan Nilsson/TT

En omyndig flicka blev fasthållen och våldtagen under en fest i Sandviken i april. Nu har de tre unga män, som alla är i 18-årsåldern, dömts till tre månaders fängelse och skyddstillsyn, rapporterar Gefle Dagblad.

Under festen träffade flickan en man och de gick till ett sovrum för att ha sex. Då kom de två andra in i rummet och övergreppen började. Förövarna slutade först när en av flickans kompisar kom in och lyckades jaga bort dem.

Flickan har i förhör berättat att hon var väldigt rädd och varken kunde springa därifrån eller ropa på hjälp.

Tre månader är det längsta fängelsestraffet som skyddstillsyn kan kombineras med. I domen har Gävle tingsrätt bland annat tagit hänsyn till brottets straffvärde och förövarnas unga ålder.