Fler jobb än väntat i USA

Foto: Nariman El-Mofty/AP/TT

Den senaste sysselsättningssiffran från USA överraskade positivt och inbromsningen i antalet nya jobbtillfällen blev inte så tvär som väntat.

Enligt månadssiffror från USA:s arbetsmarknadsdepartement skapades 128 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn i USA i oktober. Analytiker hade räknat med 89 000 nya jobb, enligt en Reutersenkät.

Strejken bland nära 50 000 anställda hos General Motors påverkar statistiken då de som strejkar och inte får lön under perioden då undersökningen görs, räknas som arbetslösa.

Arbetslösheten steg till 3,6 procent, från 3,5 procent i september, vilket var väntat.

Men även utan strejker så saktar jobbtillväxten in överlag. I genomsnitt har det skapats 167 000 jobb per månad i år vilket kan jämföras med 223 000 jobb per månad under 2018. En av de bakomliggande faktorerna sägs vara den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina.