"Final fantasy" blir tv-serie

Foto: Square Enix

Det populära rollspelet "Final fantasy" ska bli tv-serie. Och inte en animerad sådan, utan i live action-format, vilket inte har gjorts förut.

Tv-serieadaptionen ska utspela sig i världen Eorzea, som först introducerades i "Final fantasy XIV", och kommer att innehålla redan kända rollkaraktärer och element från "Final fantasy"-spelen, men vad den kommer att handla om mer specifikt vill skaparna ännu inte avslöja, rapporterar .

Bakom satsningen står Sony Pictures Television, Square Enix och produktionsbolaget Hivemind, som just nu är involverade i produktionen av "The expanse" för Amazon och Netflix kommande serie "The witcher".

Sedan debuten 1987 har "Final fantasy"-spelen sålts i över 144 miljoner exemplar och är därmed en av världens mest framgångsrika spelserier.