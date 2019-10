Filmrecension: Långdragen King-uppföljare

Foto: Jessica Miglio

Uppföljaren till Stephen King-klassikern "The shining" kan säkert reta puritanerna. Men "Doctor Sleep" är spännande – det största problemet är filmens längd.

Så här är det: när Stanley Kubrick gjorde film av Stephen Kings bok ”The shining” skrevs handlingen till väsentliga delar om. Exempelvis blev Jack Torrance i boken gradvis galen, i filmen var han det i princip från början.

I boken försökte Jack i slutet rädda sin son Danny, i filmen handlade det bara om att döda honom. Och inte minst: i boken brann Overlook Hotel ner, i filmen stod det kvar.

När King härom året kom med sin bok ”Doctor Sleep” var den en fortsättning på boken, medan filmen som baseras på boken är en fortsättning på Kubricks film. Regissören Mike Flanagan har till och med gjort tillbakablickar till den gamla filmen med hjälp av lookalikes.

Det har gått lång tid sedan händelserna i ”The shining”. Danny Torrance är nu medelålders, alkoholiserad och drar runt i USA, märkt av sina barndomsupplevelser. I en liten stad kommer han i kontakt med en ung flicka, Abra, som har samma förmåga att se in i framtiden och kommunicera telepatiskt som Danny har. Hon har vetskap om en grupp som kallas The True Knot, ett slags vampyrer som lever på att suga åt sig "the shine” från dem som har förmågan. Danny och Abra inser att det bara är en tidsfråga innan de själva kommer att bli villebråd.

”Doctor Sleep” lider av samma sjuka som så många andra skräckfilmer (och i och för sig filmer över huvud taget) numera – den är för lång (”Det 2” är det främsta exemplet på detta).

Med sin speltid på två och en halv timme tar det tid för berättelsen att komma i gång, när Dannys backstory ska etableras och vi också ska lära känna Abra och The True Knot. Det dröjer till ungefär en halvtimme in i filmen innan den tar fart men då blir det rätt spännande, om än inte skrämmande på det sätt som filmen ”The shining” var. Flanagans återblickar på det som hände Danny när denne var liten, komplett med Jack Nicholson- och Shelley Duvall-lookalikes, kommer säkert att reta många puritaner. Jag tycker de faktiskt fungerar – fast det blir lite fånigt när Danny ska titta in genom en upphuggen dörr på samma sätt som Nicholson gjorde i den klassiska ”Here's Johnny”-scenen i ”The shining”.

Ewan McGregor är Danny och Rebecca Ferguson gestaltar kvinnan som leder The True Knot. Hon borde spela skurk lite oftare, hon har en glimt i ögonen som står i kontrast till hennes utseende och som gör rollfigurens ondska extra obehaglig.