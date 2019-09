Fiasko för Tottenham i ligacupen

Foto: Leila Coker/AP/TT

Det blev ett skrällartat uttåg ur den engelska ligacupen för Premier League-klubben Tottenham under tisdagskvällen. "Spurs" förlorade borta mot Colchester, som till vardags spelar sin ligafotboll i fjärdedivisionen League 2.

Trots att stjärnor som Christian Eriksen, Song Heung-Min och Erik Lamela hoppade in under matchens gång fick Tottenham inte hål på Colchester och efter 90 mållösa minuter, plus tilläggstid, avgjordes det hela på straffar. Christian Eriksen och Lucas Moura missade första respektive sista försöket för Tottenham och fiaskot var ett faktum. Colchesterpubliken firade segern rejält och stormade planen i eufori.

Premier League-klubbarna Arsenal, Everton, Leicester, Manchester City, Southampton och Watford gick planenligt vidare från tredje rundan.