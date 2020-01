Federer och Nadal skänkte 1,6 miljoner

Foto: Scott Barbour/AP/TT

Tennisstjärnorna Roger Federer och Rafael Nadal spelade tennis tillsammans under välgörenhetsgalan i Melbourne för brandoffren i Australien.

De skänkte också tillsammans motsvarande 1,6 miljoner kronor.

Även för damtennisens största stjärna, Serena William, var det självklart att ställa upp i galatillställningen, en knapp vecka innan Australian Open inleds.

– I 20 år har det här varit mitt hem och jag har spelat så många stora matcher på den här banan och i det här landet. Därför är vi alla här i kväll, för att stötta och hjälpa till, säger Williams.

Flera av tennisstjärnorna som spelade uppvisningstennis skänkte tennisutrustning som ska auktioneras ut, för att på så sätt samla in pengar.

Tennisspelare och organisationer världen över har hittills samlat in drygt 18 miljoner kronor, och det australiska förbundet hoppas på många fler miljoner från galan och från bland annat spelet under Australian Open. Spelarna ska skänka 100 australiska dollar (cirka 650 kronor) för varje serveess de slår under turneringen.

Skogsbränderna i Australien har hittills krävt 28 liv och förstört fler än 2 000 hem.