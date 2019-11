Färre söker efter 17-åringen i Uddevalla

Foto: Adam Ihse/TT

I helgen deltog fler än tusen personer i letandet efter den försvunna 17-åriga flickan. Under måndagen fortsätter sökandet i Uddevalla, men med betydligt färre personer som letar.

En man i 20-årsåldern är häktad misstänkt för mord.

Under söndagen anhölls ytterligare en man, han misstänktes för grovt skyddande av brottsling. Efter flera timmars förhör försattes han på fri fot, men med kvarstående brottsmisstanke.

Det är det senaste i utredningen som polis och åklagare har offentliggjort.

– Vi fortsätter med förundersökningen och jag håller mig uppdaterad och är i dialog med polisen gällande sökinsatsen och arbetet som fortgår, säger åklagare Caroline Fransson på måndagen.

Flickan sågs senast i Uddevalla för knappt två veckor sedan och anmäldes försvunnen förra söndagen. På tisdagen anhölls en man i 20-årsåldern, som är en person i flickans närhet, och häktades i fredags på sannolika skäl misstänkt för mord.

Inga fynd

Sökinsatsen från polisens sida pågår under måndagen med samma intensitet som tidigare.

– Det är inga nya fynd ännu. Sökinsatsen fortsätter här som den har gjort de andra dagarna. Vi söker fortsatt med drönare, sjöpolis, hundenheter och specialenheter som söker i vattendrag, säger Anna Göransson, presstalesperson vid polisen i region Väst.

I helgen var det omkring 300 personer som anslöt sig i letande genom organisationen Missing People

– I dag är vi 70 personer som är ute och letar. Det är måndag och början på en arbetsvecka. Vi gick ut vid 10-tiden och letar fram till 16-tiden när det blir mörkt, säger Hasse Lagervall, verksamhetsledare för Missing People.

"Väldigt tacksamma"

Organisationen Frivilliga insatser vid krig och katastrof, Fikk, är på plats och rapporterade om mellan 700 och 800 personer som var ute och letade på lördagen och söndagen. Patrullerna från Fikk kommer att fortsätta leta under måndagskvällen. Förhoppningen är att fler ansluter under eftermiddagen, då många har slutat jobbet, till de knappt hundra personerna som är ute under dagen.

– Vi är jättetacksamma för alla som hjälper till och företag som skänker batterier och annat som vi behöver. Jag pratade med en anhörig till flickan förra veckan som var väldigt tacksam och framförde att en önskan att tacka var och en som hjälper till enskilt, säger Patrick Cohen från Fikk.