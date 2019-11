Sundsvall och AFC åker ur: "Fruktansvärt"

Foto: Stina Sjernkvist/TT

Gif Sundsvall hade chansen att säkra spel i allsvenskan – men den sista omgången slutade i tårar.

Laget förlorade mot AIK med 1–2 och spelar nästa år fotboll i superettan tillsammans med AFC Eskilstuna.

Bottenstriden i allsvenskan var en rysare. Fyra lag (Kalmar, Falkenberg, Gif Sundsvall och AFC Eskilstuna) kämpade för att undvika två nedflyttningsplatser och en kvalplats.

När krutröken lagt sig efter den sista omgången är Falkenberg ett allsvenskt lag även nästa år. För Gif Sundsvalls del slutade lördagen däremot i tårar efter förlust mot AIK på Friends arena med 1–2.

– Vi är det bättre laget på bortaplan men får inte in bollen. Då blir resultatet det hemskaste möjliga. Det känns fruktansvärt, säger Tony Gustavsson till C More.

Med sina 20 poäng slutar laget näst sist i tabellen, före AFC Eskilstuna på bättre målskillnad. Lagen hade tre poäng upp till Kalmar FF på kvalplats.

"Bättre laget"

Laget som under tränaren Joel Cedergren i fjol charmade allsvenskan med fina passningar och effektivt presspel inledde säsongen med fyra poäng mot topplagen Djurgården och Malmö.

Sedan dess har det däremot gått betydligt tyngre och Cedergren fick sparken i augusti.

In kom Tony Gustavsson med uppgift att rädda laget. Då låg Gif Sundsvall sist i allsvenskan men med segrar mot Kalmar FF och Sirius samt en poäng mot IFK Norrköping närmade sig laget säker mark i tabellen.

De fyra sista omgångarna resulterade däremot i fyra tunga förluster.

– Det är inte den här matchen vi åker ur allsvenskan. Det är andra där vi skulle kunna ha tagit poäng, säger Tony Gustavsson.

Trots förlusten mot AIK hyllar tränaren sitt lag.

– Jag är otroligt stolt över spelarnas attityd och vilja att fajtas till den sista droppen för Gif Sundsvall. De har tömt sig fullständigt, säger han till C More.

Goitom matchhjälte

Matchhjälte för AIK var – som så ofta – anfallaren Henok Goitom med ett mål och en assist.

– Han har varit mycket bra på slutet, säger AIK:s tränare Rikard Norling om lagkaptenen.

Med segern säkrar AIK fjärdeplatsen i tabellen – den som innebär att laget fortfarande har chans till Europaspel nästa år om Djurgården, Malmö eller Hammarby vinner Svenska cupen nästa vår.