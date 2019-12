Facebook bötfälls för datadelning i Brasilien

Foto: Mark Lennihan/AP/TT

Facebook ska betala böter för att information om hundratusentals brasilianer tillgängliggjorts för att sedan spridas vidare, meddelar Brasiliens justitiedepartement.

Brasilianska myndigheter har utrett om brasilianska användare drabbades i skandalen kring företaget Cambridge Analytica, som blossade upp i samband med USA:s senaste presidentval.

Via en applikation som utåt sett var ett simpelt personlighetstest gavs företaget tillgång till långtgående personlig information om miljontals människor, som sedan användes för att rikta politiska budskap mot och påverka dem. Företaget uppges också ha samarbetat med Donald Trumps kampanjstab.

"Det står klart att data från omkring 443 000 användare av plattformen (i Brasilien) missbrukades av utvecklarna av applikationen 'this is your digital life' i minst sagt tvivelaktiga syften", meddelar justitiedepartementet.

Facebook har sedan tidigare meddelat alla drabbade användare i Brasilien det inträffade. Bötesbeloppet är motsvarande 15,3 miljoner kronor.