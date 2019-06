Få animerade filmer görs av kvinnor

Foto: Disney

En ny studie visar att endast tre procent av alla animerade filmer som haft premiär i USA under de senaste tolv åren har gjorts av en kvinnlig regissör. Enligt studien, som gjorts av forskare vid University of Southern California, hade 13 procent av animerade tv-serier en kvinnlig regissör under samma tidsperiod, skriver .

Man har undersökt de 120 mest framgångsrika animerade filmerna mellan 2007 och 2018, där 17 procent haft en kvinnlig rollfigur i någon av huvudrollerna. När det gäller animerade tv-serier har man undersökt de 100 mest framgångsrika, där 39 procent av huvudrollerna var kvinnor.

Studien har gjorts i ett projekt, Annenberg Inclusion Initative, där man undersöker om filmer och tv-serier blivit mer inkluderande när det gäller kön och hudfärg.

"Det har gått framåt under det senaste årtiondet och branschen har börjat ta inkluderandet på allvar. Men man är fortfarande långt efter när det gäller att representera publiken", säger projektets grundare, doktor Stacy L Smith, i ett uttalande.