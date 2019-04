Experter: Attentat i Sri Lanka liknar IS-dåd

Foto: Chamila Karunarathne/AP/TT

Den lankesiska regeringen pekar ut den lokala islamistiska gruppen NTJ som skyldig till påskdagens terrordåd.

Internationella terroristnätverk ska även vara inblandade i attentaten, som enligt experter bär IS kännetecken.

Redan timmarna efter påskdagens attentat riktades misstankarna mot en lokal radikal grupp, oklart vilken. Att regeringen dagen efter pekar ut den islamistiska gruppen National Thowheeth Jama'ath (NTJ) som skyldig till dåden förvånar inte terrorforskaren Magnus Norell.

– Polischefen i Sri Lanka varnade redan för två veckor sedan att det kunde inträffa dåd och det var den här gruppen som han varnade för. Samtidigt vet vi inte vilken information de hade då.

"Har på fötterna"

Att Sri Lanka har en historia av våld och terror, inte minst i samband med det mer än 30 år långa inbördeskriget, skänker ändå en trovärdighet till uppgifterna om NTJ:s inblandning.

– Jag har svårt att se att regeringen inte skulle ha på fötterna om den går ut och säger en sådan sak, säger Norell.

Enligt New York Times, som citerar en annan terrorexpert, har NTJ tidigare uppmärksammats för vandalisering av buddhistiska statyer. Dådet på påskdagen beskrivs däremot som något helt annat, "direkt taget ur IS eller al-Quaidas handböcker". Ytterligare en expert beskriver NTJ som "IS gren i Sri Lanka."

Utstuderat dåd

På frågan hur extrema NTJ är svarar Magnus Norell:

– Det räcker att se vad de har gjort. Det är ett väldigt utstuderat dåd, som dessutom utförs under den största kristna högtiden.

Samtidigt som regeringen nu pekat ut en lokal grupp ingår även stöd från internationella terroristnätverk i regeringens teori om dådet. Vilket nätverk som man skulle kunna syfta på vill inte Magnus Norell uttala sig om.

– Men jag tror att poängen kan vara att visa att den här typen av grupper inte uppstår i ett vakuum. Det finns alltid internationella kopplingar och det är ett problem som det enskilda landet inte kan lösa själv.