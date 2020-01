Ernst Billgren: Elsa övertalade oss

Foto: SVT

En realityserie om en konstnärsfamilj. Det är konceptet i "Äkta Billgrens" där SVT hakar på trenden att skildra kändisars interna familjerelationer.

Efter "Wahlgrens värld", "Hyséns" och "Keeping up with the Kardashians" är det dags för finkulturen att göra entré i realityform. Konstnärerna Helene och Ernst Billgren (skilda sedan ett antal år tillbaka) och dottern, influeraren Elsa, är huvudpersoner i "Äkta Billgrens" som har premiär i SVT i dagarna.

– Jag har tackat nej många gånger till att vara med i liknande program, men Elsa har övertalat oss. Hon håller ju på med sådant här, bloggar och Instagram. Det var inte så farligt som jag trodde, faktiskt, säger Ernst Billgren.

Att det inte skulle bli något frossande i alltför vardagliga detaljer – eller familjebråk – var en avgörande faktor när familjen tackade ja till att följas av ett filmteam under elva månader.

– Jag tycker det är bra att programmet siktar in sig på våra jobb och inte så mycket på när vi borstar tänderna eller äter frukost. Det är ett ganska vettigt tonläge. Är man det minsta intresserad av kultur och sådant så tror jag att man tycker det är en kul serie, säger han.

Inte "Fångarna på fortet"

Elsa Billgren har bloggat sedan december 2008 och är desto mer van att dela med sig av sin vardag.

– Mina föräldrar är ju 60 plus, de har haft långa karriärer medan jag är småbarnsförälder och jobbar med sociala medier. Det känns naturligt att dela med sig av saker, som tandborstning, det kan vara jättespännande.

TT: Fanns det ändå en oro för att dela med sig utan att kunna styra innehållet själv?

– Serien har aldrig inneburit att vi ska utsättas för saker vi tycker är obekväma. Det är inte "Fångarna på fortet". Men alla som haft en kamera riktad mot sig under elva månader har nog känt sig oroliga för att ens mindre smickrande sidor ska komma fram, säger Elsa Billgren.

Konst som reality

Ernst och Helene Billgren träffades i början av 1980-talet, när de båda gick på konsthögskolan Valand i Göteborg. Båda är namnkunniga inom konstvärlden, en värld som hittills inte skildrats i realitysammanhang.

– Det är en värld som är lite stängd och ses kanske som pretentiös och tråkig annars. Att SVT då gör ett sådant här program, med en familj som jobbar inom konst i ett format som många känner till, det suddar ut gränserna lite, säger Elsa Billgren.

Om det blir fler säsonger än den första, sex avsnitt lång, återstår att se. Men ingen i familjen Billgren har stängt dörren till en fortsättning.

– Det är mest jag som har haft sura miner. Jag är inte så van att gå upp på morgonen, men skulle det här bli någon form av succé gäller det att man har något intressant att säga. Det kanske blir en flopp och ingen tittar, då slipper man hela problemet, säger Ernst Billgren.