En palestinier död efter knivattack mot polis

Foto: Mahmoud Illean/AP/TT

Två palestinska ungdomar har skjutits sedan de attackerat israeliska poliser med kniv i Jerusalem och skadat en av dem, uppger polisen. Det palestinska hälsovårdsdepartementet uppger att en av palestinierna dödades, medan tillståndet för den andre enligt sjukhuset Shaare Tzedek är kritiskt.

Den attackerade polisen uppges ha fått medelsvåra skador. Ytterligare en person vid platsen har skadats i benet, uppger polisen utan att ge några detaljer.

Under veckan har spänningarna i Jerusalem ökat under en muslimsk och en samtidig judisk högtid. I söndags skadades tiotals palestinier och fyra israeliska poliser under drabbningar i staden.