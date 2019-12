Electrolux rasar på börsen

Foto: Janerik Henriksson/TT

Foto: Henrik Montgomery/TT

Vitvarujätten Electrolux rasar på Stockholmsbörsen efter vinstvarningen i helgen. B-aktien faller drygt elva procent vid öppning.

Bolaget meddelade i söndags att verksamheten i Nordamerika dras med alltför höga kostnader vilket i sin tur ger en negativ effekt på drygt 600 miljoner kronor.

Det har orsakats av att man flyttat verksamheten till en ny anläggning i South Carolina, vilket påverkat produktionskapaciteten.

Komplicerad process

– Det är en komplicerad process att skapa ett helt nytt högautomatiserat och storskaligt produktionsflöde. Till följd av denna komplexitet har igångsättandet av den nya anläggningen krävt mer finjustering än väntat, säger vd:n Jonas Samuelson i en telefonkonferens under morgonen.

I processen med att förflytta personal från den gamla till den nya anläggningen har produktionskapaciteten i den gamla anläggningen minskat, medan arbetet med att få igång den nya anläggningen inte gått så snabbt som planerat.

– Ovanpå detta, men som en helt enskild händelse, har en av våra främsta kunder i Nordamerika initierat en lagerminskning under det fjärde kvartalet, vilket har påverkat vår försäljning till kunden under kvartalet.

Vilken kund det rör sig på vill Electroluxchefen inte avslöja, förutom att det rör sig om en väldigt stor kund.

Tillfälligt bakslag

Sammantaget resulterar det hela i en begränsad kapacitet under det fjärde kvartalet och en bit in på första kvartalet nästkommande år, vilket innebär lägre volymer och ökade kostnader under en tid framöver.

Den begränsade kapaciteten förväntas dock vara löst, åtminstone gradvis, under det första halvåret 2020, meddelar vd:n.

– Det här är ett tillfälligt bakslag, och jag är övertygad om att de åtgärder vi vidtar för att stärka vår konkurrenskraft i Nordamerika är de rätta, säger Jonas Samuelson.